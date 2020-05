Rivoli, il flash mob dei commercianti: "Fateci riaprire"

Un urlo silenzioso che si nasconde dietro le mascherine di tutti quei commercianti che ieri sera hanno organizzato un flash mob tra le strade della città di Rivoli. "Fateci lavorare" è la richiesta degli esercenti che, dopo due mesi di chiusura delle loro attività, chiedono di poter riprendere a lavorare, per evitare così ulteriori penalizzazioni.

"Si rischia la chiusura definitiva di oltre il 50% dei negozi, creando una ulteriore difficoltà economica a quelli che riusciranno a continuare", è questa la voce degli esercenti rivolesi che ieri sera si sono riuniti per un flash mob.

Rivoli Experience, in collaborazione con le altre Associazioni di Categoria Rivolesi, tra cui Confesercenti, ha deciso così di unirsi ai colleghi di Torino, invitando non solo i commercianti, ma anche i residenti, ad aprire e illuminiate i propri negozi per trenta minuti.