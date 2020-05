Emergenza Covid-19, a Chieri i volontari di 5 associazioni distribuiranno le mascherine alle famiglie

“I volontari avranno un giubbotto catarifrangente di colore arancione - spiega l’assessore all’Associazionismo Paolo Rainato - si muoveranno prevalentemente in bicicletta o a piedi lasciando le mascherine, appositamente imbustate, in tutte le buche delle lettere dei 16.300 nuclei familiari chieresi. La distribuzione riguarderà la prima tranche di mascherine consegnataci dalla Regione (il 20% del totale, quindi circa 7mila mascherine), prenderà il via questo fine settimana, iniziando dai quartieri più periferici e dalle frazioni. Come per l’iniziativa #Cherisolidale, anche in questo caso siamo riusciti a promuovere una rete tra varie associazioni, coniugando un’esigenza di natura sanitaria con la mobilità ‘dolce’”.

Il DPCM del 26 aprile e il Decreto della Regione Piemonte del 2 maggio prevedono l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi con accesso di pubblico, sui mezzi pubblici, supermercati, negozi, uffici pubblici, quando si va a far visita ai familiari/congiunti, se si partecipa a un funerale, negli ambienti chiusi in presenza altre persone e in tutti i casi in cui non è possibile garantire le distanze di sicurezza (eccetto: bambini sotto i sei anni e persone con disabilità non compatibili con l’uso della mascherina)