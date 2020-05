Family Care accoglie la proposta di Assistenza Vicina: insieme per una nuova ambulanza Misericordia a Torino

Una nuova ambulanza sarà operativa nella città di Torino grazie al sostegno economico dell’Agenzia per il Lavoro Family Care Srl e di Assistenza Vicina di Smart Attitude srls, azienda specializzata in servizi di assistenza qualificati e servizi sanitari.

Family Care, che nella città è attiva con i suoi servizi di ricerca, selezione e somministrazione di assistenti familiari (comunemente chiamati badanti) per la cura di persone non autosufficienti presso il domicilio e ambito ospedaliero e che sul territorio opera grazie alla nuova filiale di Ivrea (in via Cardinale Richelmy, 24) non ha esitato ad accogliere questo progetto.

“Il nostro sevizio è prima di tutto di utilità sociale - spiega Danilo Arcaini, responsabile di Family Care - e questo piccolo gesto è per noi un modo per essere vicini alle persone e alle famiglie che ogni giorno cerchiamo di supportare, specie in questo delicato momento di emergenza sanitaria che ci ha trasformato in punti di riferimento costanti per le famiglie che hanno la necessità di affiancare un caro anziano a una persona capace di prendersi cura di loro con affidabilità e, come diciamo noi, mettendoci il cuore.”

“Visto il periodo particolarmente difficile che il popolo italiano sta vivendo, il presidente della nostra società Davide Randone ha deciso di dare un contributo per aiutare coloro che in prima linea stanno affrontando l’emergenza Covid-19 nella città di Torino - spiega Stefania Nicoletti, Amministratore Delegato di Assistenza Vicina. Siamo lieti di comunicare che abbiamo partecipato alla donazione di un’ambulanza a favore della Misericordia di Torino.”

“Ringraziamo sentitamente Assistenza Vicina e Family Care per la donazione di questa ambulanza che ci permetterà ancora di più di affrontare questo momento difficile e aiutare chi ha bisogno di noi” – ha spiegato infine Catia Castelli, Governatore Misericordia di Torino.