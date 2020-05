Take Away, anche Torino adesso si apre al cibo da asporto: "I commercianti sono pronti, la gente ci aiuti"

Il conto alla rovescia è finito: da domani anche Torino potrà dare il via libera al servizio take away da parte dei negozi di ristorazione, anche se con una settimana di ritardo rispetto al resto del Piemonte. Un'attesa che è servita a tenere meglio sotto controllo i numeri del Covid (che tuttavia non hanno dato grandi segnali di cedimento, negli ultimi giorni) e a procede con maggiore organizzazione.



"Finalmente si può iniziare anche qui a Torino - commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti -. Il nostro appello ai cittadini è di rispettare le regole, usare le mascherine e prenotare: per il resto, il servizio che siamo pronti a offrire si può fare in tutta sicurezza, con ordine e organizzazione".

"Ciascuno di noi - prosegue - ha un ristorante o una pizzeria preferita, di riferimento, cui è affezionato. E' il momento, dopo tanti anni di servizio, di ricambiare questa vicinanza dando una mano in un momento in cui c'è grande bisogno".

Entusiasmo è anche quello che dispensa Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio: "C'è grande voglia di ripartire, anche se sappiamo che non si tratterà certo di incassi paragonabili a quelli di un periodo normale. Ma intanto è importante ritornare a esserci, conservare il legame con la clientela e intanto pagarsi qualche spesa. Da parte degli imprenditori, c'è molto fermento: in tanti, oltre alle pulizie, hanno provveduto anche alla riorganizzazione della loro attività e delle loro strutture per farsi trovare pronti. Sia per l'inizio del take away, sia in vista del 1° giugno se tutto andrà come speriamo".

La data di domani, poi (proprio come da richiesta della categoria) coincide con quella Festa della Mamma che potrebbe essere occasione di qualche vendita in più: "Soprattutto per pasticcerie e negozi di questo genere - dice Coppa -. In generale, sappiamo che saranno soprattutto i negozi nelle vicinanze degli uffici che potranno sfruttare al meglio la possibilità. Ma in questo momento il segnale importante è quello di poter ripartire".

Intanto, sempre su questo fronte, "LaSpesaServita", il portale web di Confesercenti delle attività commerciali che svolgono la consegna a domicilio, si arricchisce: ora che l'asporto è consentito accoglie anche tutte le attività che svolgono questo servizio. Attraverso nuove funzionalità, i consumatori possono cercare i bar, i ristoranti, le pizzerie e tutti gli altri pubblici esercizi che a Torino e provincia offrono l'asporto. Sul portale icone diverse contraddistinguono le attività che svolgono solo la consegna (funzione già presente), o solo l'asporto, o entrambi. La ricerca può essere fatta per Comune, per distanza dalla propria abitazione, per tipologia di attività, o attraverso la mappa di geolocalizzazione.