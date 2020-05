Sondaggio dei medici e infermieri:"Tampone per Covid al 56% del personale sanitario perché mancavano le protezioni"

Più del 56% dei medici, infermieri ed Oss piemontesi ha eseguito il tampone per il Coronavirus perché venuti in contatto stretto con pazienti e/o colleghi senza protezione adeguate. E’ questo uno degli esiti del sondaggio proposto, tra il 27 aprile e l’8 maggio, dall’Anaao Assomed Piemonte e Nursind Piemonte agli operatori sanitari regionali: alle domande hanno risposto 1930 operatori lavoratori, rappresentativi di tutte le ASL e degli ospedali del territorio.

Il 79% dei partecipanti lavora o ha lavorato nei reparti Covid e il 59% ha fatto il tampone. “ Il 77% degli operatori -spiegano i sindacati - ha continuato ad operare in attesa dell’esito. Questo dato, unito al fatto che ben il 18% del personale è risultato positivo, chiarisce bene come nelle strutture sanitarie sia venuta a mancare, a causa di una criticatissima scelta politica nazionale, una reale tutela della salute dei lavoratori ”.

Solo il 36% degli interpellati ha eseguito il tampone ai manifestarsi dei primi sintomi: più del 41% ha atteso più di 10 giorni. La maggior parte, come emerge dal sondaggio di Anaao Assomed e Nursind Piemonte, ha avuto l’esito in meno di 3 giorni “ma tutto il lavoro di ricostruzione e test ai contatti è completamente mancata: l’89% dei positivi dichiara che non è stato fatto il tampone ai propri famigliari”. Il partner è stato il più esposto al contagio: il 40% del personale ha dovuto dormire in stanze/case separate.