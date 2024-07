Dal Jazz al Gospel, a Villa Chiuminatto tutto pronto per la terza edizione dell’Ecletic Festival

Tutto pronto per la terza edizione dell’Ecletic Festival a Villa Chiuminatto. Il Festival anticonvenzionale ed eclettico, promosso dalla Fondazione BuonoLopera, con la direzione artistica di Federico Bonifazi, torna al suo pubblico con quattro concerti in due giorni, il 14 e 15 settembre.

Quattro appuntamenti eterogenei e trasversali per stili, dal jazz al gospel, che si svolgeranno nella cornice liberty della villa costruita nel 1923.

I concerti

La musica del trio Accordi Disaccordi - nato nel 2012 e composto da Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e Dario Scopesi al contrabbasso – è un crossover capace di miscelare influenze gipsy jazz, melodie mediterranee e ritmi latini con l’energia del rock. Il loro spettacolo alterna originali sonorità acustiche dal gusto cinematografico, storytelling e attitudini virtuosistiche, creando uno show interattivo con il pubblico. Itamela è un viaggio che racconta le melodie caratteristiche dei paesi di origine dei componenti del gruppo, con brani della tradizione dalla Liguria del genovese Dado Moroni, dalla Sicilia del vulcanico Enzo Zirilli e poi l’America con il jazz, il blues, il rhythm & blues e il blues latino di Cuba, terra d’origine di Yanara Reyes McDonald. Il Trio Euterpe – Salvatore Passalacqua al clarinetto, Francesca Fiore al violoncello e Salvatore Gitto al pianoforte – è un autentico concentrato di musica, energia, passione e genuinità, la cui storia è legata alle isole Eolie che accendono l’anima dei componenti del trio. Il Sunshine Gospel Choir, infine, fondato e diretto da Alex Negro, è da più di vent’anni il più rappresentativo e uno dei migliori cori di musica gospel in Italia, vincitore del Gospel Jubilee Award come “miglior coro gospel italiano distintosi per professionalità ed impegno”.

La novità

Novità di quest’anno è tutta sui giovani con l’appuntamento Venerdìgiovani che apre il festival venerdì 13 settembre. A esibirsi saranno le tre band finaliste selezionate durante Too Young To Jazz, in programma dal 10 maggio al 25 luglio.

Musica ma non solo. Per la prima volta, infatti, a Villa Chiuminatto durante l’Eclectic Estival saranno esposte le opere dei tre vincitori del Premio Fondazione BuonoLopera selezionati tra i partecipanti a Paratissima Talents 2024, il progetto espositivo dedicato agli artisti più talentuosi che hanno partecipato all’ultima edizione della manifestazione d’arte: Daniele Accossato, Crissi Campanale e Silvia Loi.

Per info e programma completo: https://buonolopera.foundation