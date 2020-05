Klaire: dal karaoke in cameretta alla registrazione in studio della mia musica

Klaire ha 20 anni, vive a Torino e studia canto all’Accademia Canto Musica e spettacolo. Nell’estate 2018 viene coinvolta da Vito, Sold, Larsen ed Emanuele Fiore nel brano “Arianna” e dopo questa esperienza si avvicina ancora di più al mondo della musica iniziando a scrivere le sue canzoni. I suoi brani nascono dall’esigenza di esprimersi e di raccontare esperienze e stati d’animo. Al momento sta lavorando a nuovi brani ed ad un featuring particolarmente ritmico e sensuale che a breve potremo ascoltare.

Come si è trasformata Chiara Rita in Klaire e qual è il tuo primo ricordo in musica?

La musica è parte della mia quotidianità sin da quando ero bambina. La mia famiglia ama molto cantare mentre si cucina, alle feste o semplicemente come passatempo e io stessa sono cresciuta con questa passione. Mi sono avvicinata al mondo della "creazione di brani musicali e registrazione di essi" durante l'estate del 2018 grazie ad un gruppo di amici (Davide Romagnoli in arte Vito, Samuele Goglio in arte Sold, Marco Garbarino in arte Larsen ed Emanuele Fiore), che mi ha chiesto di collaborare ad una canzone intitolata “ Arianna ”, che potete trovare su YouTube. In quel momento ho iniziato a progettare la mia immagine da artista. Ho scelto il nome d'arte Klaire perché ho sempre amato il brano di Debussy Clair de Lune, mi chiamo Chiara e il mio cognome inizia con la K.

Studi presso l’Accademia Acms, quanto è importante la formazione?

Studio da quattro anni all'Accademia Canto Musica e Spettacolo e grazie ai miei ottimi insegnanti sono cresciuta, cambiata e maturata sia vocalmente che umanamente parlando. La formazione penso sia molto importante, grazie ad essa ho scoperto una potenza vocale che non pensavo di avere in quanto non utilizzavo le tecniche giuste. Mi è stata anche utile per imparare a stare con sicurezza su un palcoscenico. Inoltre ci hanno formati molto sull'interpretazione dei brani.

Come nasce un tuo brano e cosa ispira la tua scrittura?

I miei brani sono sempre nati dall'esigenza di esprimermi. Raccontano di esperienze, stati d'animo, desideri. Scrivo quando ne sento la necessità, o quando mi sento particolarmente vogliosa di creare. La mia ispirazione arriva sicuramente dalla mia vita quotidiana ma soprattutto da piccoli dettagli quali una canzone, un libro, un paesaggio, una sensazione, che in me smuovono qualcosa, qualcosa che dev'essere raccontato. Le basi sono spesso prodotte da Steve Tarta e le copertine dei pezzi realizzate dai miei amici: il fotografo Samuele Goglio e il grafico Enrico Osella.

Stai cercando un genere musicale in cui identificarti, credi che sia importante trovarlo? Se sì, perché?

Si, sto cercando la mia "strada" musicale. Mi sento affine all' Urban e al Pop, ma non so se questi due generi mi rappresentano totalmente. Al giorno d'oggi in ambito artistico i vari generi si contaminano l'uno con l'altro, e io sono attratta da stili diversi.

La tua Torino musicale e non.

La mia Torino musicale è rappresentata dal brano intitolato “ Come Torino La Notte ”, in cui ho interpretato la voce della mia città e le parole dell'artista Diego Random. È un pezzo pieno di significato ed interiorità, un omaggio alla nostra splendida città. In occasione della riprese del video ho avuto modo di riscoprirla e ammirarla in orari insoliti: i tram vuoti alle 4 di mattina, l'alba vista da Piazza Vittorio sul fiume Po, Piazza San Carlo nel cuore della notte. Bellissima, semplicemente bellissima.

Qualche consiglio, musicale e non, per i nostri lettori per questo periodo particolare?

Consigli, consigli..Consiglio vivamente a tutti gli artisti e non di non perdersi d'animo e cercare comunque l'ispirazione nonostante gli stimoli esterni siano ben pochi. Sfruttate questo tempo per riflettere su voi stessi e conoscervi più a fondo. Raccontate, raccontate questi giorni, raccontate il vostro passato e il futuro che immaginate per voi. Questo consiglio lo do a chiunque: scrivete, è liberatorio e aiuta molto.

News, anticipazioni.

Sto lavorando ad alcuni brani in questo periodo, soprattutto ad un featuring particolarmente ritmico e sensuale, a breve ascolterete tutto. Intanto sul mio canale Spotify potete trovare i miei pezzi usciti fin'ora!

