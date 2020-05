La mascherina diventa un'opera d'arte

Il Laboratorio Artistico Sociale Art- Therapy guidato da Macaluso Fabiana, con sede presso l’associazione Marletti in Beinasco a Torino, partecipa alla mostra “Mascherina D’Artista” ideata dall’Artista Gianni Ottaviani di Milano che con la riproduzione fotografica delle Mascherine D’Artista realizzate dagli artisti e non le esporrà in mostre in varie sedi dopo il termine della Pandemia con la collaborazione di Eugenio Costa titolare della casa editrice Milanese Montabone editore che realizzerà sia un catalogo con riproduzione di tutte le Mascherine sia con la messa in rete dello stesso sfogliabile.



Macaluso Fabiana con il laboratorio artistico sociale art- therapy partecipa inoltre alla mostra al comune di Almese con l’Associazione Culturale Cumale’ Ricetto per l’arte Agorà della Val di Susa al termine del periodo Pandemia sempre con un’altra mostra “Mascherine D’artista” invitati dalla responsabile Virna Suppo.

Gli artisti del Laboratorio artistico sociale art – therapy che partecipano ad entrambe le mostre sono:

Gloria De Marco coordinatrice e artista, Chiuto artista e coordinatore, Teresa Maglione, Gerardo Matturro, Maria Cicconetti scrittrice, Cosimo Gatti, Mara Quairoli, Sary Bruni, Francesca Aniceto, Giuseppe Castelli, Macaluso Fabiana

Con molta tenacia gli artisti del laboratorio in quarantena danno vita alla grande creatività anche in momenti critici della pandemia lavorando da casa seguiti dall’insegnante Macaluso Fabiana, con un lavoro di gruppo anche se tutti distanti grazie soprattuto alla comunicazione tramite i social e il web.

Per informazioni:

https://www.facebook.com/fabianamacalusolaboratoriosocialeartherapy/