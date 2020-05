La mostra virtuale di Macaluso Fabiana

Macaluso Fabiana partecipa con il suo Laboratorio artistico sociale Art-Therapy con sede presso l’associazione Marletti a Beinasco (Torino) alla mostra virtuale organizzata dell’associazione “Le Tre Dimensioni” di Monica Coll e Michela Musone che, dato il periodo pandemico, organizzano la mostra virtuale per incoraggiare gli artisti a non perdere la fiducia e la speranza nell’arte, ogni opera sarà accompagnata in bacheca nelle pagine Facebook e Instagram di “ Le Tre Dimensioni”.

I testi scritti da Monica Col, giornalista che racconta le sensazioni e sentimenti di chi ha creato l’opera e di chi osserva da casa per donare compagnia, speranza e riflessione.

Macaluso Fabiana accetta di lottare contro il nemico invisibile e di coinvolgere gli artisti di Laboratorio alla partecipazione della magnifica mostra virtuale di “Le Tre Dimensioni” coinvolge anche gli scrittori del suo laboratorio: Maria Cicconetti, Gino Angelo Torchio, Ida Marcer con delle bellissime poesie dedicate al periodo di quarantena.

Partecipano con le opere d’arte in mostra virtuale gli artisti del Laboratorio Artistico Sociale Art- Therapy:

Cosimo Gatti, Mara Quairoli, Liliana Betta, Serenella Veronese, Gerardo Matturro, Castelli Giuseppe, Macaluso Fabiana, Francesca D’Alessio, Francesca Aniceto, Sary Bruni, Davide Favaro, Teresa Maglione Babua, Gloria De Marco artista e coordinatrice, Chiuto artista writer e coordinatore.

Per informazioni:

https://www.facebook.com/fabianamacalusolaboratoriosocialeartherapy/