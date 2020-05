L'allarme delle pmi torinesi: "Riaprire dopo il Covid? Costa quasi tremila euro per ogni dipendente"

Ripartire, per le aziende di piccola o media dimensione, potrebbe costare quasi 3000 euro per ogni dipendente. E' la stima che ha fatto Api Torino quantificando le spese che le pmi potrebbero trovarsi ad affrontare in questa Fase 2. “Abbiamo ipotizzato – dice il responsabile dell’Ufficio Studi, Fabio Schena -, il caso di una azienda con 30 dipendenti, con uffici per 500 metri quadri e capannoni di produzione per 2.500 metri quadri. Quindi abbiamo calcolato 10 voci di costo che obbligatoriamente le imprese che vogliono ripartire devono sostenere, per esempio: l’acquisto dei DPI, la consulenza per la sicurezza, il potenziamento delle infrastrutture Ict per l’assistenza ai clienti e il lavoro a distanza, la sanificazione degli ambienti, la formazione, l’attivazione di polizze specifiche, la riprogettazione dei luoghi di lavoro”. I risultati indicano che una pmi per ripartire affrontando Covid-19, sostiene circa 83.500 euro di nuovi costi e cioè circa 2.783 euro per dipendente.