Sanità, Stecco (Lega): "Implementare una rete regionale di ambulatori per i malati complessi e per i loro cargivers"

Si continua a lavorare alacremente in Regione Piemonte sui temi della salute e dell’assistenza, con un ordine del giorno presentato dal Presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco, di concerto con i consiglieri del Gruppo Lega, per implementare una rete di ambulatori per i malati complessi, che garantisca cure transizionali e facilitazioni per chi di questi pazienti si occupa giornalmente.

“Già dal 2015 a Le Molinette di Torino, è stato istituito l’ambulatorio di Cure Transizionali o Transitional Care- spiega il Consigliere regionale del Gruppo Lega Salvini Piemonte Alessandro Stecco – che in modalità di Day Hospital, prende in carico oltre 200 pazienti ogni anno, con numeri costantemente in crescita. Sono pazienti affetti da malattie congenite complesse, spesso combinate e multiorgano, che grazie ai progressi della medicina, e agli sforzi dei loro caregivers, hanno una aspettativa di vita maggiore e migliore. Le cure di cui necessitano prevedono un approccio multispecialistico, a cui si devono affiancare specialisti che siano in grado di supportare la fragilità dei soggetti in tutte le sue articolazioni, compresa la disabilità neuro-intellettiva collegata ad alcuni quadri sindromici”.

“Sul modello dell’ambulatorio Transitional Care, -prosegue il Presidente della Commissione Sanità di Palazzo Lascaris, Alessandro Stecco – proporremo alla Giunta la creazione di una rete di primo e secondo livello di Ambulatori Polispecialistici, dedicati alla gestione dei malati con patologie congenite complesse, è nostra intenzione inoltre, predisporre dei percorsi di pronto soccorso dedicati alla disabilità, almeno presso i DEA delle Aziende Sanitarie a cui i pazienti sono in carico”.

L’attenzione del Gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte non si fermerà ai pazienti, ma si estenderà al supporto delle famiglie e dei caregivers, dal punto di vista logistico con convenzioni abitative e con un supporto tecnico amministrativo, per far transitare tutto il materiale documentale nel fascicolo sanitario elettronico.