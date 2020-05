Coronavirus, due mesi dopo ecco cosa "mi manca di te, cara scuola"

Due mesi lunghi, lunghissimi. Che di fatto hanno rivoluzionato la normale vita quotidiana dei ragazzi e delle loro famiglie. Tutto è cominciato a fine febbraio, con le vacanze di Carnevale. E non è ancora finito.

Per raccontare il distacco dalla scuola delle nuove generazioni arriva un progetto realizzato dai ragazzi dell'istituto Boselli di Torino. Sono due video, intitolati "Cara scuola di te mi manca", in cui a tutti gli studenti è stato chiesto di sintetizzare in poche parole quel misto di sentimenti che oscilla tra la nostalgia e la solitudine, lontani dai banchi, ma anche dagli amici e dalle relazioni un tempo abituali.



L'iniziativa è legata a due docenti della scuola torinese: Marcello Pellegrino e Paola Gagnor, che hanno avuto al loro fianco (anche se in maniera virtuale) gli studenti di due classi terze dell'indirizzo socio-sanitario.