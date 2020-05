Biraghi porta i suoi prodotti nelle case dei torinesi col servizio gratuito

In questo particolare momento storico che ci ha visti cambiare le nostre abitudini, a partire dall’alimentazione e dalla spesa, anche Biraghi, azienda italiana del settore lattiero caseario, ha voluto dare il proprio contributo, mettendo a disposizione un servizio gratuito di consegna a domicilio. Attivo per ora solamente a Torino, il servizio è gestito dal negozio Biraghi di Piazza San Carlo e permette di acquistare non solo i prodotti a marchio Biraghi, come Biraghini, Grattugiato Gran Biraghi e Gorgonzola, ma anche pasta, cioccolato, biscotti, marmellate, sughi e vino di tutti quei produttori piemontesi presenti nel punto vendita. Inoltre, è possibile acquistare anche il latte UHT Biraghi, sempre utile da tenere in dispensa, una selezione di articoli di prima necessità e usufruire di speciali promozioni su alcuni prodotti selezionati.