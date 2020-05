Finalmente una gioia per i bimbi: mercoledì a Torino riaprono le aree gioco nei parchi

Oggi e domani, come spiega l'assessorato all'Ambiente del Comune, verranno sanificati oltre a scivoli e altalene, anche le attrezzature per il fitness e gli spazi pubblici per le attività sportive.

Secondo le linee guida diffuse ieri per la gestione in sicurezza delle attività per bimbi, per la riapertura dei giochi vale la regola del distanziamento, che dovrà essere almeno di un metro. Così come per le aree cani, l'accesso a molle e castelli di legno non sarà totalmente libero ma contingentato: l'obiettivo è di evitare assembramenti. I bimbi sotto i 14 anni dovranno essere accompagnati da un genitore.