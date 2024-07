Finestrini rotti a due automobili e un furgoncino in via Lomellina: i vandali arrivano a colpire in precollina

Finestrini rotti, tutti sul lato passeggero (quello che si trova più vicino al marciapiede), di almeno tre vetture parcheggiate. E' questo il triste bilancio che questa mattina i residenti di Madonna del Pilone hanno dovuto fare, cominciando la domenica con il piede sbagliato. La segnalazione, effettuata tramite la pagina Facebook di quartiere "sei di Madonna del Pilone se", spiega che le vetture sono tutte state vandalizzate in via Lomellina. In particolare, sono due automobili berline e un furgoncino. Un fenomeno, quello dei danni fatti alle vetture parcheggiate, che ormai sembra non conoscere confine, visto che settimana dopo settimana sta toccando diverse zone della città. In tempi recenti, infatti, una situazione simile si è registrata in zona Santa Rita, con le auto vandalizzate in via Tripoli. Anche per contrastrare eventi come questi, nei giorni scorsi, il Comune, la Prefettura e le forze dell'ordine hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con gli istituti privati di vigilanza, così da poter mettere su strada un numero maggiore di "occhi" in grado di controllare il territorio e fornire segnalazioni utili in caso di comportamenti sospetti.