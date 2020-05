A Torino “tutti liberi”, ma i bagni pubblici sono chiusi: andare ai servizi è un miraggio [VIDEO]

Torino riparte. La mattinata di oggi ha visto un progressivo ritorno alla normalità, con tanti cittadini in strada, negozi aperti e un via vai a cui nessuno pareva essere ormai più abituato. Tra un acquisto e un caffè take away, in molti avranno già riscontrato la difficoltà a effettuare quella che fino a qualche mese fa era una prassi tanto normale quanto necessaria: andare in bagno.