I mercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo i ghiaccioli alla fragola

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari! La fragola è il frutto della primavera, caratterizzato dal colore rosso vivo, dal profumo intenso e dal sapore dolce. In realtà, il vero frutto è dai minuscoli semini gialli che ne ricoprono la superficie. E’ un alimento della salute che incontra il gusto di grandi e piccini. Composta per la maggior parte di acqua (il 95%), è ricca di vitamina C, oltre che di ferro, sodio, potassio, rame, manganese, fosforo, calcio, fluoro, magnesio e di antiossidanti (gli antociani), responsabili della sua colorazione rossa.

Ghiacciolo alla fragola: un dessert o snack goloso ma super leggero che valorizza la spiccata dolcezza della fragola e la combinazione salutistica con cioccolato e mandorle senza eccedere in calorie. In alternativa ai classici stampini da gelato, potrà essere servito “al bicchiere” recuperando i vasetti dello yogurt.

Tempi : 5 minuti + il tempo di congelamento

Ideale per: la merenda Ingredienti (4 persone)

300 g di fragole

125 g di yogurt di soia bianco

1 cucchiaio di zucchero

Cioccolato fondente q.b.

Granella di mandorle q.b.

Procedimento

1. Lavate e pulite le fragole, quindi tagliatele a metà.

2. Frullate i tocchetti di fragola con lo yogurt e lo zucchero fino ad ottenere un impasto omogeneo.

3. Riempite gli stampini dei ghiaccioli con il composto ottenuto e fatelo rassodare in freezer per qualche ora.

4. Fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o al microonde, quindi intingete i ghiaccioli appena tirati fuori dal freezer.

5. Ricoprite velocemente con la granella di mandorle il cioccolato perché il cioccolato solidifica rapidamente.

Se avanzano? Frullateli con un bel bicchiere di bevanda di mandorla (latte di mandorla) per ottenere un frappè goloso.