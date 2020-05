Borgate dal Vivo 2020 si farà. "A riveder le stelle"

“A riveder le stelle”. Borgate dal Vivo Festival 2020 si farà.

Siamo felici di poter annunciare la quinta edizione della nostra rassegna nel segno della speranza. Abbiamo immaginato di poter mutuare da Dante Alighieri un'espressione che racconta di ri-apertura, di ri-partenza, di ri-nascita. Un ritorno alla vita insieme, seppure nel rispetto di norme che, almeno per qualche tempo, ci obbligheranno a rispettare regole di distanziamento sociale per la sicurezza nostra e degli altri. Così come Dante lascia l’inferno, tutti noi speriamo di lasciarci alle spalle questo periodo difficile.

Alla luce, dunque, delle indicazioni ministeriali relative alla realizzazione degli eventi culturali secondo le norme di sicurezza poste in essere per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, il festival si svolgerà dal 27 giugno al 6 settembre prossimi in Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta e, nella complessità di un calendario costruito considerando le esigenze dei singoli luoghi e delle indicazioni dei singoli comuni coinvolti nella rete, anche quest'anno realizzeremo un programma di incontri letterari, teatrali e musicali.

Per fisiologiche ragioni organizzative legate alle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria, il programma non è ancora definitivo ma possiamo annunciare, tra gli ospiti della quinta edizione di Borgate dal Vivo con un calendario di oltre 30 eventi, grandi nomi dello spettacolo e della letteratura. Da da Andrea Scanzi a Debora Villa a Tommaso Ragno passando per Andrea Bosca, Dario Ballantini, Chiara Buratti, Luca Mercalli, Marta Barone, The Niro, Nathalie, Guido Catalano e molti, molti altri.

Stiamo lavorando quindi per realizzare tutti gli eventi dal vivo, ma per ampliare il più possibile la nostra offerta, laddove sarà possibile, realizzeremo anche le dirette streaming dei nostri eventi.

Il 2020 lo ricorderemo come l'anno in cui abbiamo dovuto fare i conti con noi stessi e con la nostra idea di stare insieme, con la nostra concezione di spazio aperto e di condivisione di questo spazio. Ma in questo 2020 difficile, Borgate dal Vivo non si è arreso allo sconforto e ha continuato a lavorare a un appuntamento che, da cinque, anni, in estate, percorre chilometri e chilometri per portare la bellezza in luoghi periferici che risplendono grazie ad appuntamenti culturali per tutti.

Borgate dal Vivo nel 2020 prenderà per mano tutti coloro che, nonostante tutto avranno voglia di ricominciare a nutrirsi di bellezza, a rialzare gli occhi al cielo. “A riveder le stelle”.

Per informazioni:

info@borgatedalvivo.it

www.borgatedalvivo.it