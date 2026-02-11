“L’Asl si sposta, il nonno rincorre: il nuovo sport di quartiere” a Borgo Vittoria un Carnevale all’insegna dell’ironia

Dopo un anno segnato da proteste, disagi e polemiche per la chiusura della sede Asl di via del Ridotto, a Borgo Vittoria si prova a voltare pagina con il sorriso. Sabato 14 febbraio, alle ore 15.30, piazza Chiesa della Salute ospiterà “Carneval-Asl!!!”, una festa di Carnevale pensata per unire generazioni diverse e trasformare una vicenda complessa (il trasferimento del poliambulatorio in largo Cigna) in un momento di condivisione.

Protesta mascherata

L’iniziativa nasce dal Tavolo di Borgo Vittoria, che già nel 2025 aveva scelto l’ironia per attirare l’attenzione sulla chiusura della mutua, dando vita a una protesta in maschera diventata simbolica per il quartiere. Questa volta, però, l’obiettivo è diverso: esorcizzare i disagi e ripartire dalla socialità, coinvolgendo soprattutto bambini e anziani.

Il messaggio

Il messaggio è chiaro: saranno i più piccoli a “trascinare” nonni e adulti alla festa, ribaltando i ruoli e trasformando il Carnevale in un’occasione per fare comunità. Un modo, spiegano gli organizzatori, per affrontare con leggerezza le difficoltà legate ai servizi sanitari mancanti e per ricordare che il benessere passa anche dalle relazioni e dalla partecipazione. “L’Asl si sposta, il nonno rincorre: il nuovo sport di quartiere” spiegano, con ironia, gli organizzatori.