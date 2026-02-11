Tutti i grandi nomi di CioccolaTò 2026

Grandi nomi, per una grande festa. Il programma con cui CioccolaTò ritorna a Torino dal 13 al 17 febbraio per l’edizione 2026 segna un importante e storico salto di qualità, con nomi di rilievo non solo per il mondo del cioccolato e della gastronomia, con 70 stand in piazza e 60 espositori, ma anche per la letteratura, il design, il teatro e l’imprenditoria. Una fitta rete di connessioni che avrà come centro nevralgico l’area espositiva di Piazza Vittorio Veneto – la più estesa di sempre per CioccolaTò – ma che invaderà le strade di tutta la città, aprirà con il suo entusiasmo portoni storici e si inerpicherà lungo gli scaloni monumentali dei palazzi torinesi, per raccontarsi sotto vesti del tutto inedite.

Giovedì 12 febbraio – Circolo dei lettori e delle lettrici. Ore 18:00, Lectio inaugurale.

Stracci, coriandoli e colori. Breve storia dell’idea di variopinto con Riccardo Falcinelli

Ogni epoca artistica ha un suo colore prediletto: l’azzurro di lapislazzuli evoca gli affreschi quattrocenteschi, il rosa cipria ricorda le trine e i merletti del Settecento francese, la terra d’ombra è tipicamente seicentesca, come nei ritratti di Rembrandt. Nel mondo contemporaneo, a costruire l’immaginario visivo, è però il sistema delle merci e non c’è più una tinta preferita ma l’unione di tanti colori messi insieme: il variopinto ribadisce che c’è una varietà di scelta (almeno apparente) come nei gusti delle caramelle o nelle colorazioni di balsami e shampoo. Ma l’idea del variopinto non è neutra: è un punto di vista sul mondo, una storia fatta di avanzi di carta e di stoffa, di scampoli, come succede con il costume di Arlecchino. Attraverso il richiamo allo spirito carnevalesco, il graphic designer Riccardo Falcinelli propone una lettura in cui supermercati, prodotti e coriandoli diventano strumenti per comprendere il funzionamento simbolico del colore oggi.

Sabato 14 febbraio| Circolo dei lettori e delle lettrici – Sala Gioco. Ore 17:45

L’apprendista del cioccolato con Joanne Harris e con Martina Liverani

Joanne Harris torna nel mondo di Chocolat per presentare il suo nuovo romanzo, L’apprendista del cioccolato. In dialogo con Martina Liverani, l’autrice racconta il passato di Vianne Rocher: prima di diventare la donna che oggi conosciamo, Vianne era una ragazza che cercava il suo posto nel mondo, imparando a cambiare la vita degli altri con un pizzico di cacao e molta intuizione. L’incontro esplora il legame tra sapori e sentimenti, mostrando come un ingrediente semplice possa trasformarsi in un racconto universale. Nella cornice del Circolo dei lettori e delle lettrici, Joanne Harris apre le porte di una storia magica, pensata sia per i suoi lettori storici sia per chi vuole scoprire per la prima volta il suo mondo e la sua scrittura.

Sabato 14 febbraio | Circolo dei lettori e delle lettrici – Sala Grande. Ore 18:30

Lezioni d’amore con Felicia Kingsley e Francesca Mancini

Insieme a Francesca Mancini, Felicia Kingsley, regina della narrativa romantica e fenomeno editoriale contemporaneo, propone una riflessione sulle commedie romantiche, partendo da quelle che hanno fatto sognare intere generazioni per arrivare a come si vive l’amore oggi. In questo incontro, il genere romance smette di essere solo una fuga dalla realtà per diventare uno strumento ironico e attuale con cui osservare le relazioni umane. Proprio come il cioccolato, queste storie sanno parlare a ogni generazione, adattandosi ai tempi e raccontando un’emozione che, pur restando un classico, sa sempre come rinnovarsi.

Domenica 15 febbraio| Circolo dei lettori e delle lettrici – Sala Grande. Ore 18:00

L’ottava vita con Nino Haratischwili e Francesca Mancini

Nino Haratischwili, voce profonda della letteratura contemporanea, è ospite al Circolo dei lettori e delle lettrici per presentare il suo romanzo L’ottava vita. In dialogo con Francesca Mancini, la scrittrice georgiana racconta la saga della famiglia Jashi: un percorso che attraversa tutto il Novecento, dagli ultimi zar alla caduta del Muro, tenuto insieme dal filo sottile di una ricetta segreta per una cioccolata calda molto speciale. Dalla Georgia a San Pietroburgo, il racconto esplora i legami familiari e la forza della memoria, mostrando come un rito privato possa diventare testimonianza storica. Lo spazio del Circolo dei lettori e delle lettrici ospita questo incontro per scoprire i segreti di una famiglia in costante mutamento, tra destini personali e grandi rivoluzioni.

Martedì 17 febbraio| Musei Reali – Salone delle guardie svizzere. Ore 18:30

Dietro la maschera: Arturo Brachetti e la magia della Commedia dell’Arte

Un ospite d’eccezione in una cornice d’eccezione, per il talk conclusivo di CioccolaTò 2026. Arturo Brachetti, artista internazionale e showteller torinese, torna nella sua città natia, in occasione del Carnevale, per un incontro dedicato alla Commedia dell’Arte, una tradizione antica che continua a parlare al presente. Da linguaggio popolare a pratica contemporanea, fino alle performance multimediali di oggi, Brachetti indaga il tema come un confronto aperto sul mestiere dell’attore, sulla Maschera e sulle capacità di adattamento in ruoli senza tempo. A fare da cornice all’incontro, il Salone delle guardie svizzere di Palazzo Reale, uno spazio carico di storia che alza il sipario su un racconto in continua metamorfosi.