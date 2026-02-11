Piobesi: incontro con Domenico Spagnolo, psicologo di Medici Senza Frontiere rientrato dalla Striscia di Gaza

Una serata importante, rivolta a tutti ma in modo particolare a ragazze e ragazzi, per continuare a restare umani: “Con Gaza negli occhi, storie di giovani vite sotto assedio”, è in programma giovedì 19 febbraio alle ore 21.00 presso il Centro Incontri di via XXV Aprile a Piobesi Torinese.

L’incontro vedrà ospite Domenico Spagnolo, psicologo di Medici Senza Frontiere, appena rientrato dalla Striscia di Gaza: una testimonianza diretta che aiuterà a comprendere cosa significa vivere un conflitto quando a essere colpite sono soprattutto le vite più giovani, e quale sia il peso delle conseguenze invisibili – paura, trauma, perdita, spaesamento – che spesso restano oltre le immagini e le notizie.

La serata nasce come spazio di ascolto e confronto: non un racconto “da lontano”, ma un’occasione per dare parole a ciò che accade alle persone e per capire il senso del lavoro di cura e protezione che l’azione medico-umanitaria porta avanti anche nei contesti più estremi.

L’iniziativa si inserisce nel ciclo “Gaza. Non distogliamo lo sguardo”, promosso insieme dai Comuni di Piobesi Torinese, Vinovo e Candiolo in collaborazione con Medici Senza Frontiere: “È importante continuare a parlare di Gaza, non spegnere i riflettori. - commenta il vice sindaco di Piobesi Elena Mattio - La tregua annunciata - ma non del tutto realizzata - lascia quel territorio in una situazione, se possibile, ancora peggiore rispetto a prima. Le cose non sono cambiate, tutt’altro, ma appare cambiata l’intenzione dei media di comunicarle: noi invece non vogliamo distogliere lo sguardo”.