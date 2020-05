Le novità del mondo dell’immobiliare, tra realtà virtuale e blockchain

La flessibilità e la capacità di evolversi, stando sempre al passo con le innovazioni tecnologiche, sono caratteristiche ormai indispensabili per ogni azienda, a prescindere dal settore di riferimento.

L’immobiliare è uno di quelli che sta mostrando più dinamicità e propensione verso la digital transformation, al punto che, secondo gli esperti, chi non adotterà degli strumenti innovativi in questa professione subirà una netta contrazione del fatturato già nei prossimi 5 anni.

PropTech: di cosa si tratta?



Sempre più spesso si sente parlare di PropTech, ma sono ancora in pochi a conoscere realmente il significato di questa espressione. Il termine PropTech è una fusione delle parole inglesi property e technology e indica un insieme di tecnologie applicate all’immobiliare che stanno rivoluzionando radicalmente il settore del “mattone”, da sempre piuttosto conservatore.

Si tratta di un mercato che sta attirando investimenti importanti negli ultimi anni e che appare in continuo aumento; nel 2017 è stato registrato il picco maggiore di investimenti in questa direzione, con oltre il 30% in più rispetto all’anno precedente, arrivando a quota 12 miliardi di dollari a livello globale.

Realtà virtuale e blockchain al servizio dell’immobiliare

La tecnologia VR (“virtual reality”, realtà virtuale) ha rappresentato il primo passo davvero rivoluzionario in direzione della digitalizzazione del settore immobiliare. Consentire agli interessati di “visitare” l’abitazione tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone, come se fossero fisicamente presenti, e dunque non più solo tramite foto, ne cambia radicalmente l’approccio e apre gli orizzonti di mercato all’internazionalizzazione. Inoltre, si tratta di una soluzione preziosa per ottimizzare la fase delle visite, sia per chi è intenzionato ad acquistare sia per chi mette in vendita un immobile. Tra le realtà nazionali più attive in questo senso c’è l’ Agenzia dove.it di Torino , con una squadra di agenti immobiliari 4.0 e un business che si sviluppa esclusivamente online.

Per quanto riguarda la blockchain, i vantaggi riguardano perlopiù l’aspetto della velocizzazione dei processi burocratici, snelliti grazie ad alcuni passaggi che saranno automatizzati tramite l’uso di database condivisi e sicuri. Inoltre, questa particolare tecnologia implicherà una maggiore trasparenza e tracciabilità, poiché tutti i dati relativi alle transazioni saranno registrati e crittografati.