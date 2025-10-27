In punta di cuore: porte aperte al Tempio Crematorio di Piscina

Ci sono luoghi che sembrano lontani, eppure parlano di noi. Il Tempio Crematorio di Piscina apre le sue porte sabato 1° novembre, per un pomeriggio speciale dedicato alla comunità, alla trasparenza e all’umanità.

Dalle 16:30 alle 18:30, in Via della Rimembranza 30 a Piscina (TO), si terrà l’evento “Crematorio Aperto”, un’occasione per conoscere da vicino un servizio delicato e fondamentale, spesso avvolto da silenzi e timori.

La visita guidata sarà il primo passo: un dialogo aperto con gli operatori, pronti a rispondere con rispetto e chiarezza a ogni domanda. Perché solo ciò che si conosce può smettere di far paura.

Seguirà una performance emozionante ideata dai ragazzi del Tempio, che porteranno in scena pensieri, gesti e parole capaci di accendere riflessioni profonde nella sala del commiato, luogo dove il silenzio si fa ascolto e la memoria si fa presenza.

Il pomeriggio culminerà con un lancio simbolico di palloncini e lanterne, un gesto collettivo di luce che sale al cielo, portando con sé pensieri, ricordi e speranze.

Infine, un rinfresco conviviale chiuderà l’incontro, offrendo uno spazio di condivisione semplice e autentica.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Perché anche nei luoghi del commiato può nascere un nuovo modo di stare insieme. E perché la verità, quando è raccontata con delicatezza, può diventare conforto.