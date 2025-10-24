 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 24 ottobre 2025, 17:41

Lo sport come fattore chiave per le politiche europee. Gli impatti di Olimpiadi e Paralimpiadi nella nostra società. Con la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola

24 ottobre dalle 09:30 alle 10:30 - Aula Franceschi, Via Sarfatti 25

Organizzato dall’Università Bocconi, in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, l'incontro intende celebrare, a vent'anni da Torino 2006, il ritorno delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali in Europa, rilanciando i valori di inclusione, rispetto e spirito di squadra che lo sport e l’ideale olimpico rappresentano.

9:00
Registrazione dei partecipanti  

9:30

Modera

Stefania Pinna Giornalista di Sky TG24

Saluti istituzionali                                               

Francesco Billari Rettore dell'Università Bocconi
Antonio Tajani Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri (videomessaggio)
Attilio Fontana Presidente della Regione Lombardia
Elena Buscemi Presidente del Consiglio Comunale di Milano
Luciano Buonfiglio Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Marco Giunio De Sanctis Presidente del Comitato Italiano Paralimpico

Keynote

Roberta Metsola Presidente del Parlamento europeo

Tavola rotonda

Intervengono

Giulia Ghiretti Campionessa di nuoto paralimpico                          
Diana Bianchedi Chief Strategy Planning & Legacy Officer di Fondazione Milano Cortina 2026
Valentina Marchei Presidente Commissione Atleti CONI e Head of Ambassador Fondazione Milano Cortina 2026

Closing Remarks

Giovanni Malagò Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026

