Lo sport come fattore chiave per le politiche europee. Gli impatti di Olimpiadi e Paralimpiadi nella nostra società. Con la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola

Organizzato dall’Università Bocconi, in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, l'incontro intende celebrare, a vent'anni da Torino 2006, il ritorno delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali in Europa, rilanciando i valori di inclusione, rispetto e spirito di squadra che lo sport e l’ideale olimpico rappresentano.

9:00

Registrazione dei partecipanti

9:30

Modera

Stefania Pinna Giornalista di Sky TG24

Saluti istituzionali

Francesco Billari Rettore dell'Università Bocconi

Antonio Tajani Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri (videomessaggio)

Attilio Fontana Presidente della Regione Lombardia

Elena Buscemi Presidente del Consiglio Comunale di Milano

Luciano Buonfiglio Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Marco Giunio De Sanctis Presidente del Comitato Italiano Paralimpico

Keynote

Roberta Metsola Presidente del Parlamento europeo

Tavola rotonda

Intervengono

Giulia Ghiretti Campionessa di nuoto paralimpico

Diana Bianchedi Chief Strategy Planning & Legacy Officer di Fondazione Milano Cortina 2026

Valentina Marchei Presidente Commissione Atleti CONI e Head of Ambassador Fondazione Milano Cortina 2026

Closing Remarks

Giovanni Malagò Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026