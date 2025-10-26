I servizi abbelliscono un po' l'economia piemontese: tra imprese aperte e chiuse c'è un debole segno di crescita (+0,14%)

Eppur si muove, anche se di molto poco. Le aziende attive in Piemonte mostrano un debole segnale di reattività alla crisi, chiudendo il terzo trimestre dell'anno con 574 realtà in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno passato: +0,14% in cui Torino fa meglio per una frazione di punto (+0,15%).

Lo dicono i dati del Registro delle Imprese delle Camere di commercio, anche se non tutti i settori si comportano nella stessa maniera. Se da un lato i servizi migliorano, infatti, dall'altro continuano a soffrire la manifattura, il commercio e l'agricoltura. Più in dettaglio, sono 4.192 le nuove realtà imprenditoriali che, nel periodo luglio-settembre 2025, si sono iscritte ai registri imprese territoriali, 242 in meno rispetto al dato del III trimestre 2024 (-5,5%). La numerosità delle imprese che, nello stesso periodo, hanno invece cessato la propria attività è stata pari a 3.618, ovvero 223 unità in meno nel confronto annuale (-5,8%). Il saldo tra i due flussi resta positivo appunto per 574 unità, in peggioramento rispetto a quello registrato nel periodo luglio-settembre 2024 (+593 unità). Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine settembre 2025 presso il Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi ammonta a 418.667 realtà imprenditoriali, il 7,1% delle imprese nazionali.

Trasformazioni strutturali

“I dati del terzo trimestre 2025 mostrano un Piemonte a due velocità, la cui apparente stabilità nasconde profonde trasformazioni strutturali. La crescita complessiva, seppur debolmente positiva, è interamente trainata dal dinamismo delle società di capitale e del settore dei servizi, che riescono a compensare le persistenti difficoltà di comparti strategici come la manifattura, il commercio e l'agricoltura. Questa dinamica richiede un impegno mirato per sostenere l'innovazione senza lasciare indietro i settori in affanno. Il nostro obiettivo è accompagnare tutte le imprese in questa transizione, per garantire uno sviluppo solido ed equilibrato all'intera regione”, commenta Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte.

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita debolmente positivo (+0,14%), analogo rispetto a quello registrato nel III trimestre del 2024 (+0,14%) ma peggiore di quello messo a segno, tra luglio e settembre 2025, dal tessuto imprenditoriale a livello complessivo nazionale (+0,29%).

Locomotiva capitale

Il vero motore dello sviluppo nel terzo trimestre del 2025 risultano ancora una volta le società di capitale. Questa categoria, che rappresenta il 22,5% del totale delle oltre 418mila imprese regionali, mostra un forte dinamismo, con un tasso di crescita del +0,71%. Questa performance, ben cinque volte superiore alla media, è stata determinante per sostenere il risultato positivo dell'intera regione.

La crescita regionale è significativamente frenata dalla stagnazione delle imprese individuali. Questo segmento, che da solo rappresenta il 55,8% del totale, ha registrato una crescita quasi inesistente (+0,03%). A causa del peso elevato, il relativo andamento statico ha avuto un impatto determinante nel calmierare la media complessiva, ridimensionando la dinamica positiva di altre forme di impresa. Infine, in netta controtendenza si collocano le società di persone, che rappresentano quasi un quinto del sistema imprenditoriale (19,8%). Questa è l'unica categoria a registrare un saldo negativo, con una contrazione del -0,21%, segnalando una fase di difficoltà o di profonda riorganizzazione per questo modello di impresa.

La spinta dei servizi

L'analisi settoriale dell'economia piemontese nel terzo trimestre del 2025 evidenzia un andamento a due velocità, confermando come la crescita complessiva (+0,14%) sia stata interamente trainata dal comparto dei servizi, mentre i settori più tradizionali hanno mostrato segnali di difficoltà. A guidare lo sviluppo è stato il settore degli "Altri servizi", che registra la performance migliore con un'espansione del +0,59%. Questo dato è particolarmente rilevante, poiché si tratta del comparto più grande, convogliando quasi un terzo (31,4%) dell'intero tessuto imprenditoriale regionale. La sua vitalità ha rappresentato quindi il principale motore della lieve crescita piemontese.

Segue a breve distanza il Turismo, che conferma il suo eccellente stato di salute con un robusto aumento del +0,50%. Anche le Costruzioni mostrano un segno positivo, sebbene più contenuto, con una crescita dello +0,12%, indicando una fase di moderata espansione per un settore che conta per il 15,6% delle imprese totali.

In territorio negativo si collocano, invece, i settori primario e secondario. L'Industria in senso stretto e il Commercio registrano una lieve flessione, rispettivamente del -0,05% e del -0,06%. Il calo del Commercio, che con una quota del 21,5% rappresenta il secondo settore per numerosità di imprese, costituisce un importante freno alla crescita complessiva. La performance peggiore è quella dell'Agricoltura, che segna la contrazione più marcata con un -0,21%. Questo dato evidenzia le crescenti difficoltà del settore primario, che rappresenta l'11% delle imprese piemontesi.