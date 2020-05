Assembramenti in piazza Vittorio, i Verdi: "La responsabilità è di tutti, non soltanto dei giovani"

Da piazza Vittorio Veneto alla scalinata della chiesa della Gran Madre, migliaia di torinesi si sono riversati in strada per assistere allo spettacolo dell'Aeronautica militare che ha sorvolato Torino con le Frecce Tricolori. Lo spettacolo da segno di speranza e lotta contro il coronavirus si è trasformato in un enorme assembramento, che ha coinvolto migliaia di torinesi. Spettacolo prima elogiato dalla sindaca Appendino e poi criticato dalla medesima per via degli assembramenti.

"Tuttavia - spiegano i Commissari dei Verdi-Europa Verde della Provincia di Torino, Angela Plaku e Antonio Fiore - occorre ricordare che il tasso di contagio così elevato nella città non è una novità: sono proprio quelle istituzioni che rappresenta ad aver gestito male l’emergenza, non la movida giovanile. Difatti la strategia delle tre T (Testare, Tracciare e Trattare) non è stata perseguita attivamente, come dimostrano anche i tanti contagi sul posto di lavoro".

"Come Verdi-Europa Verde Torino riteniamo che la ricerca di un capro espiatorio (prima i runner, poi i giovani, chissà quale sarà il prossimo?) non aiuta a risolvere l’emergenza, ma investire sulla sanità e l’istituzione certamente può. I giovani sono stati dimenticati, gli studenti versano in condizioni drammatiche e il comune si preoccupa di puntar solo su di loro il dito contro. È inammissibile. La responsabilità è di tutti noi, non solo dei giovani".