Intervento del nucleo sommozzatori a Volpiano , ieri pomeriggio, per recuperare un’auto finita in un laghetto.

I sub si sono immersi nello specchio d'acqua, hanno imbragato il mezzo e l’hanno portato in superficie mediante palloni di sollevamento subacquei. In aiuto ai sommozzatori anche una squadra di operatori nautici e un'autogru. Nessuna persona è rimasta coinvolta e l'auto è stata recuperata.