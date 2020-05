Il Consiglio Regionale ricorda le vittime dell'Heysel

Il Consiglio Regionale ricorda con un minuto di silenzio le vittime dell’Heysel, a pochi giorni dal tragico anniversario. Era il 29 maggio 1985 quando, poco prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool allo stadio di Bruxelles, morirono 39 persone - di cui 32 italiane - e ne rimasero ferite oltre 600.

“Tra pochi giorni – ha detto in apertura di seduta in videoconferenza il Presidente di Palazzo Lascaris, Stefano Allasia – ricorre la strage dell’Heysel, che è una delle pagine più tragiche della storia del calcio mondiale”. “Propongo in minuto di silenzio per ricordare chi perse la vita quel giorno” ha concluso.