Imu, Magliano: "Il Comune non pensi di fare cassa con gli Enti non profit"

"Ci auguriamo che il Comune applichi completamente la norma nazionale e non pensi di fare cassa sull'IMU degli Enti non profit. A questo proposito si discuterà prossimamente in Consiglio Comunale l'interpellanza dei Moderati sulla necessità, da parte dell'Amministrazione, di adeguarsi alle disposizioni normative vigenti. La normativa impone che siano considerati esenti dall’IMU gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale" afferma il capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano.