Coronavirus, tre decessi in più a Torino rispetto a ieri. Ma calano ancora i ricoveri

Prosegue la frenata del Coronavirus sul territorio piemontese e a Torino. Lo dicono i dati contenuti nell'ultimo bollettino emesso dall'Unità di Crisi della Regione, secondo il quale si possono contare altri 152 guarigioni rispetto alla giornata di ieri, mentre altre 2.933 persone sono definite "in via di guarigione", ovvero in attesa del secondo tampone di verifica negativo.

Per la sola Torino e la sua provincia, i guariti rispetto a ieri sono due in più, mentre i test che raccontano di nuovi pazienti positivi sono 12 in più (su 21 in tutta la regione), arrivando a un totale di 15.619. Per quanto riguarda i decessi, in tutta la regione se ne contano 9, di cui uno solo effettivamente registrato nella giornata di oggi. Tre sono quelli registrati a Torino e provincia.

A conferma di una situazione che progredisce nelle sue cifre, ci sono anche le nuove diminuzioni dal punto di vista dei ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono 54 (quattro in meno rispetto a ieri) e quelli in terapia non intensiva sono 904, ben 69 in meno rispetto a domenica.

Le persone in isolamento domiciliare sono 4.104. I tamponi diagnostici finora processati sono 321.476 , di cui 178.181 risultati negativi.