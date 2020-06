La pandemia vista dagli Hare Krishna, tra solidarietà ed energie positive: "A settembre faremo il Mantra Festival" [VIDEO]

Una parte importante della rete di solidarietà messa in moto a più livelli per supportare le fasce di popolazione messe più in difficoltà dall'emergenza coronavirus è costituita dalle comunità religiose e spirituali: tra queste c'è anche il Centro Culturale Hare Krisha Torino, che dalla sede di Corso Tortona ha cucinato e fatto partire centinaia di porzioni di cibo del progetto "Food for life".

L’Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna ISKCON (fondata nel 1966 a New York, ndr) si ispira alla tradizione monoteistica Gaudiya-Vaishnava Sampradaya, basata su testi sanscriti della Bhagavad-gita e del Bhagavat Purana per cui, secondo la tradizione devozionale del bhakti-yoga, lo scopo ultimo della vita è il risveglio dell’amore per Dio (Krishna). "Food for life" è attivo a livello internazionale ed è approdato a Torino nel 2016: "L'obiettivo - spiega Hayagriva Das, volontario del progetto - è quello di dare un messaggio di speranza a chi soffre attraverso la condivisione di un'alimentazione senza violenza, cucinata rifacendosi alla cultura vedica e quindi destinata non solo al benessere fisico ma anche a quello mentale e spirituale. Con questa attività di beneficenza riusciamo a veicolare un messaggio di uguaglianza tra tutti gli essere viventi".

L'attività di distribuzione, per rispettare le norme di sicurezza, ha dovuto però essere riorganizzata: "Per noi – prosegue – la relazione è un fattore molto importante. A causa di questo, oltre alle difficoltà dovute alle restrizioni, per i nostri volontari non è stato facile rinunciare a recarsi di persona nei dormitori o in strada; nonostante tutto, abbiamo deciso di mantenerlo attivo grazie alla collaborazione di Croce Rossa, Protezione Civile e progetto Leonardo: noi prepariamo il cibo in confezioni monodose e loro provvedono al ritiro e alla consegna".

Buone notizie, invece, arrivano dal fronte Mantra Festival, la rassegna dedicata a musica, meditazione, danza e yoga programmata per il 5 e il 6 settembre al Borgo Medievale al parco del Valentino: "Prima dell'emergenza - dichiara Abhiram Das, responsabile delle comunicazioni del Centro – avremmo dovuto incontrare i funzionari del Comune. Quando le condizioni saranno più favorevoli definiremo i dettagli ma la nostra idea è quella di tenere fisicamente un evento in grado di dare un impatto positivo alla città attraverso la condivisione di valori spirituali".