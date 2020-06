Smat, si chiama Costanza la app che mette in sicurezza i lavoratori tenendoli "distanti"

La Fase 2 che segna la ripresa delle attività in sicurezza impone alle aziende l’adozione di tutti i sistemi volti a salvaguardare la salute nei luoghi di lavoro. Per garantire il proprio personale dipendente e quello delle imprese con cui opera Smat si è dotata di un’applicazione mobile “privata” per sistemi operativi Android e Ios, che assicura il rilevamento costante della distanza interpersonale tra lavoratori dotati del medesimo strumento.