Coronavirus: l'artigiano piemontese alla sfida del digitale, visto che 6 acquisti su 10 ormai si fanno online

E dunque, anche per chi non è materialmente "trasferibile" in forma virtuale, ci sarà da fare passi avanti dal punto di vista dell'innovazione: dalla gestione digitale dell’agenda delle prenotazioni per ristoranti alle necessità di parrucchieri e centri estetici, obbligati nella Fase 2 a contingentare al massimo le presenze di clienti.

Ecco perché, anche tra gli artigiani piemontesi, è ormai maturata la convinzione che ci sia bisogno di un cambio di passo. Come conferma l'ultima ricerca effettuata da Confartigianato Piemonte . Secondo i dati stimati dall’Ufficio Studi di Confartigianato, con la riapertura di tutte le attività il trend di crescita delle soluzioni e-commerce è destinato a crescere ulteriormente. La reattività alla situazione di emergenza, infatti, porterà alla fine del prossimo anno un ulteriore incremento di imprese del Piemonte ad utilizzare il commercio elettronico. A questo trend in crescita si aggiungono le soluzioni per la gestione digitale dei servizi obbligata dalle restrizioni del distanziamento sociale.

“Già prima dell'emergenza la vendita on line era un passaggio di crescita consigliato – afferma Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte - ora è consolidato che, il post Covid19, ha portato con sé cambiamenti significativi nelle nostre abitudini. Le novità di questi lunghi mesi trascorsi in isolamento sono la nascita di corsi on line realizzati dagli artigiani per mantenere i contatti con i propri clienti o per cercarne di nuovi, una tendenza sopravvissuta alla lenta ripresa. Migliaia di piccoli imprenditori hanno scoperto le infinite possibilità offerte da social network e portali e hanno sfruttato le nuove tecnologie che vanno ad intercettare nuove fette di mercato, promuovono l'artigianato locale e fidelizzano i consumatori”. “Anche se questa opportunità di business arriva dopo mesi di chiusura, occorre attivarsi per sfruttare questa opportunità – continua - che è davvero a misura di qualsiasi azienda e si rivolge anche ai mercati europei e mondiali. Non facciamoci prendere però da facili entusiasmi: la reattività delle nostre imprese sul mercato on line è solo un lenitivo rispetto al dissesto economico e produttivo che il Covid ha generato abbattendosi su un sistema già devastato da tasse e burocrazia”.