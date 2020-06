Assemblea Teatro riparte dal racconto all'ospedale San Luigi di Orbassano

Dopo i lunghi mesi di stop, anche Assemblea Teatro si appresta a ricominciare l'attività di eventi e spettacoli a contatto diretto con il pubblico. "Non abbiamo smarrito la nostra identità - spiega la longeva compagnia guidata da Renzo Sicco -: dunque, dopo la lunga quarantena delle settimane passate, ripartiamo dagli alberi. Otto li abbiamo piantati sei mesi fa in piazzale San Gabriele di Gorizia, a Torino. Ora, in occasione della Giornata internazionale dell’Ambiente e dell’anniversario dell’incendio di Pedrógão Grande in Portogallo, riportiamo in scena il nostro Jean Giono".

L'uomo che piantava gli alberi sarà infatti letto da Gisella Bein nel cortile della Biblioteca dell’Ospedale San Luigi di Orbassano, uno dei presidi del Piemonte contro il Coronavirus, domani, 18 giugno, alle ore 16.30. Inaugurato lo scorso ottobre, il punto lettura è stato fortemente voluto dall'azienda ospedaliera come elemento "integrante o precedente la diagnosi e la patologia stessa".

A seguire, il 25 giugno sempre alle ore 16.30, tornerà protagonista un grande amico di Assemblea Teatro, Luis Sepúlveda, scomparso ad aprile, con la lettura di “La gabbianella e il gatto” a cura di Cristiana Voglino.

Gli appuntamenti in biblioteca proseguiranno fino al 23 luglio, con prenotazione gradita per garantire il rispetto delle norme di distanziamento. Maggiori informazioni su: www.assembleateatro.com