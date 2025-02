A tutta velocità per le strade, poi abbandonano l'auto e fuggono a piedi

Non si fermano all'alt della polizia e scappano a tutta velocità. E' accaduto ieri sera, 5 febbraio 2025, in corso Casale (nel quartiere Madonna del Pilone).

Protagonisti alcuni uomini che a bordo di un'auto, per una mezz'ora, hanno seminato il panico in zona Borgo Po. Il conducente non ha arrestato la sua corsa ai controlli in piazza Borromini ed è fuggito via eseguendo una serie di manovre estremamente rischiose, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri automobilisti. Percorrendo persino alcune strade contromano.