Coronavirus, a Torino e provincia 3824 casi di contagio sul posto di lavoro, soprattutto nella Sanità

Oltre 7000 persone (per la precisione 7200) che hanno contratto il Covid-19 sul posto di lavoro. E' questo il totale delle denunce arrivate fino alla fine di maggio agli uffici di Inail Piemonte: di questi, 17 hanno riguardato persone che hanno perso la vita in questi mesi così difficili, ovvero il 15,3% dei casi totali registrati a livello nazionale (47.022) e l'8,2% dei decessi registrati in tutta Italia (208).

Più della metà delle denunce (3.824 pari al 53,1% dei casi del Piemonte) e quasi un terzo dei casi mortali (6) riguardano la provincia di Torino, seguita da quella di Alessandria che conta 797 denunce (11,1%) e 6 casi mortali.