Balme, escursionista scivola sul nevaio e si ferma in una zona con rocce: salvata

Intervento complicato oggi pomeriggio a Balme. Un'escursionista, in discesa dal rifugio Gastaldi verso il Pian della Mussa, è scivolata su un nevaio prendendo molta velocità e arrestando la caduta diversi metri oltre la neve, in una zona caratterizzata da rocce a balze.

In un primo momento è giunta sul posto l'eliambulanza del 118 con il tecnico del Soccorso alpino, che ha immediatamente richiesto ulteriore supporto per la riuscita dell'intervento. Dopo che è stata sbarcata l'equipe dell'elicottero, sono arrivati altri cinque tecnici che hanno collaborato nella messa in sicurezza e alla stabilizzazione della paziente.

La barella è stata calata quindi più a valle, con manovre di corda, per agevolare il recupero dell'elicottero tramite verricello. La paziente, che ha riportato diversi traumi, è stata portata in ospedale con un codice giallo.