Cambio al vertice della Questura di Torino, Paolo Sirna lascia

Cambio al vertice della Questura di Torino. A poco più di un anno dal suo insediamento, Paolo Sirna lascia l'incarico per essere trasferito alla Questura di Reggio Calabria.
Al suo posto l'attuale questore di Bari, Massimo Gambino. L'avvicendamento arriva a poche settimane dall'assalto alla redazione del quotidiano La Stampa, da parte degli antagonisti, durante un corteo Pro Pal. Paolo Sirna aveva preso l'incarico nel capoluogo piemontese il 2 ottobre del 2024: in precedenza aveva assunto la stessa funzione a Catanzaro.
Massimo Gambino, nato nel 1963, è entrato nella Polizia di Stato nel settembre 1988. Il 2 ottobre 2024 si è insediato presso la Questura di Bari.