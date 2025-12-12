Danneggiata la slitta di Natale ai giardini Alimonda: "Ma continueremo a lottare per Aurora"

Un presunto gesto di vandalismo (non è chiaro se sia stato un gesto volontario) ha colpito oggi pomeriggio, venerdì 12 dicembre, i giardini Alimonda dell'omonima via, dove un pezzo della slitta donata lo scorso anno dal Brico e montata dall’associazione Arqa è stato rotto. L'opera, neanche a dirlo, è una delle principali attrazioni dell’allestimento natalizio del quartiere.

Natale per Aurora

Secondo quanto racconta il presidente di Arqa, Giovanni Sepede, l’associazione aveva già contribuito a inizio mese all’illuminazione natalizia in via Cuneo e anche quest’anno ha reso possibile la magia del Natale ad Alimonda, con l’aggiunta della slitta come novità speciale.

Il danneggiamento non ha però fermato lo spirito festivo del quartiere, che continua a godere dell’albero di Natale reso possibile grazie anche al sostegno di Acfil Torino Piemonte. "Noi - spiega Sepede -, continueremo a lottare per il bene di borgo Aurora e finché ci sarò io alla guida non mancheranno le iniziative". Nei prossimi giorni i volontari scenderanno in strada per mettere una pezza e riparare la "macchina" di Babbo Natale.

Tra i primi a non mollare non va dimenticato l'ex presidente Vitto Taus, 87 anni, che quest'anno si è travestito da Santa Claus per allietare i bambini con foto e sorrisi di rito. Ormai una vera e propria icona per il pubblico più piccolo.