Disabilità, Varaldo (FI): "Dai Comuni arrivi voce grossa per chiedere copertura docenti di sostegno"

"Ad oggi, nonostante i numerosi appelli delle famiglie e dei docenti, il Governo non ha previsto la copertura dei posti vacanti per il sostegno, rischiando così l'avvio del nuovo anno scolastico con l'ennesimo abbandono dagli studenti con disabilità".



Lo afferma in una nota stampa Tommaso Varaldo, Coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia Torino e Consigliere Comunale a Chieri. "A Chieri abbiamo presentato un ordine del giorno, che auspichiamo venga replicato in molti altri Comuni, affinché arrivi dai territori un messaggio forte e chiaro al Governo: sono necessarie misure urgenti per assicurare a tutte le scuole statali la copertura dei posti vacanti per il sostegno entro settembre, come è necessario incrementare il fondo annuale per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie. Continua a regnare il caos al Ministero dell'Istruzione su come e quando potrà partire l'anno scolastico, ma non accettiamo che a pagare il prezzo dell'inadeguatezza del Ministro Azzolina siano ancora una volta gli studenti più vulnerabili", conclude Varaldo.