Consiglio regionale, primi voti sull'omnibus

Nell’Aula di Palazzo Lascaris ha preso il via la votazione sul disegno di legge omnibus collegato al Riparti Piemonte.

Alle 19 di oggi, dopo le interrogazioni del mattino e i question time di metà giornata, il Consiglio ha votato 2 articoli su 58 e 70 emendamenti degli oltre 5.700 presentati.

Al momento non c’è ancora accordo tra maggioranza e opposizione sui punti nodali del provvedimento, pertanto rimangono convocate le sedute di giovedì 25 e venerdì 26 giugno.

“Per contrastare questa deriva senza precedenti, il ‘Riparti slot’ e lo ‘Spara tutto’ - ha spiegato il consigliere di Liberi e Uguali, Marco Grimaldi - le opposizioni hanno depositato 5.700 emendamenti perché altro non potevamo fare. Lega e soci prima hanno saltato la discussione del disegno di legge nella Commissione competente richiamando il testo in aula, poi hanno contingentato i tempi del dibattito e, con un’interpretazione senza precedenti del regolamento, ci hanno cancellato la presentazione di nuovi emendamenti. Non felici, dopo aver promesso a noi, e al milione di piemontesi che rappresentiamo, di ritirare buona parte delle loro proposte, a partire dall’emendamento che compromette la legge più avanzata in Italia sul contrasto all’azzardopatia, la maggioranza si rimangia la parola data e, grazie alla tagliola, ci impedirà di votare centinaia e centinaia di emendamenti. Cirio, la Lega e soci valgono quanto la loro parola".