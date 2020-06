Appendino:"A Torino Pd vicino alla destra su Ztl ed ambiente"

“Io a Torino vedo un PD che su temi come Ztl e ambiente è molto vicino alla posizioni di destra”. E’ questo il giudizio netto della sindaca Chiara Appendino, questa mattina intervenuto su Rai Radio Uno nel programma “Centocittà”, alla domanda su possibili alleanze con il centrosinistra per le elezioni 2021.

La prima cittadina non ha ancora chiarito se si ricandiderà per il prossimo anno, ribadendo "lo deciderò in autunno".

“Noi parliamo spesso - ha poi aggiunto - di mobilità sostenibile: per me il M5S deve puntare su questo, così come ambiente e innovazione. Il tema, secondo me, è che cosa vogliamo fare noi come partito e chi vuole fare quelle cose con noi”.

“Io a Torino -ha spiegato la sindaca - vedo un Pd che su Ztl e ambiente è molto vicino a posizioni di destra: capiamo cosa vogliamo fare per il nostro paese e città, poi attorno ai temi si costruisce un percorso per attuare quei programmi. Poi spero che questo governo Pd-M5S vada avanti: a livello territoriale però ci sono sensibilità molto diverse”.

Durante la trasmissione Appendino ha ribadito la volontà di andare avanti con la revisione della Ztl. Il nuovo modello di "Torino Centro Aperto" prevede l'estensione della chiusura al centro fino alle 19.30, con la possibilità di entrare prima dietro pagamento di un ticket da 0 a 5 euro a seconda della classe emessiva, che dà diritto a due ore di sosta.

"Non abbiamo rinunciato - ha spiegato ai microfoni la prima cittadina - a regolamentare l'accesso al centro. La vecchia Zona a Traffico Limitato, che nessuno ha rivisto da 20 anni, non è in grado di gestire i picchi, come abbiamo visto nell'emergenza Covid". "L'attuale modello è inattuabile e vecchio: a noi serve un strumento più flessibile, come ci ha insegnato questo periodo. Ad esempio, nonostante le università siano chiuse, abbiamo visto che è cresciuto l'uso della bici. Al contrario c'è stato un calo nell'uso dei mezzi pubblici. Stiamo quindi lavorando ad una nuova Ztl" ha concluso la sindaca.