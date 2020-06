Carretta (Pd): "Appendino governa Torino grazie all'appoggio della destra"

"Appendino governa (si fa per dire) Torino grazie all'appoggio, al ballottaggio, della destra di Salvini, Borghezio e compagnia bella (si fa sempre per dire)". Così su Facebook il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta alla sindaca Chiara Appendino, che questa mattina ai microfoni di Rai Radio Uno - su possibili all'alleanze con il centrosinistra - aveva detto “io a Torino vedo un PD che su temi come Ztl e ambiente è molto vicino alla posizioni di destra”.

"Bene - aggiunge Carretta - mandiamoli a casa. E che la smetta di coprirsi di ridicolo".