Collegno in aiuto delle fasce più deboli: 300mila euro di sgravi sulla Tari

Trecentomila euro per aiutare le fasce più deboli della città. L’amministrazione comunale di Collegno ha messo a bilancio un fondo per agevolazioni ed esenzioni sociali sulla tassa dei rifiuti e per sgravi ISEE, andando incontro ai cittadini che hanno anche visto una rilevante variazione durante l’emergenza Covid-19.

“Questo impegno economico e sociale completa le iniziative prese dalla Città sulle utenze non domestiche in un momento complicato e delicato che aiuta la ripartenza: nella fattispecie differenziare la tassazione vuol dire rispettare il dettato costituzionale che individua nel carattere di progressività del sistema tributario la scelta più equa – ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano – investendo sulle azioni di protezione sociale aiutiamo i più deboli e rafforziamo tutta la comunità”.Per usufruire di questa agevolazione sarà possibile presentare l’ISEE corrente, che può essere richiesto al Caaf se si rientra in due requisiti: variazione della situazione lavorativa o una variazione, superiore al 25%, dell’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, con anche la riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa per chi rinuncia al servizio raccolta differenziata dell’organico preferendo il compostaggio domestico in proprio.

"Confermiamo anche nel 2020 gli importanti sforzi sulla TARI: oltre alla totale esenzione prevista per le famiglie indigenti (coloro che ricevono contributi assistenziali da parte del CISAP), sono state confermate le riduzioni per le fasce di reddito ISEE – ha sostenuto il vicesindaco con delega al bilancio Antonio Garruto –. Nel 2019, sono stati 2968 i contribuenti che hanno potuto beneficiare delle agevolazioni. Con un trend che va delineandosi in modo positivo anche in questo 2020, sono state apprezzate dai cittadini le opportunità offerte dall’Amministrazione quali Pec gratuita, Tributi on line e Pago-F24 On line: servizi che hanno il compito di snellire la burocrazia e di rendere più agevole il rapporto tra cittadino e PA. Un impegno grazie al quale Collegno sostiene imprese e famiglie con risorse complessive di ben 800mila euro".

Le agevolazioni per la Tari possono essere richieste entro il 30 settembre 2019 all’ufficio tributi, in piazza del Municipio 1, il lunedì dalle 8;30 alle 13; il giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 011.4015457 -461 - 446.