Tuc technology: dalle radici dell'auto torinese si solleva il sipario sul veicolo elettrico del futuro

Porta il nome di una start up, ma nel suo dna ha un "marchio" che affonda le radici nel passato. Si chiama "Tuc srl" la società incubata presso I3P (la "culla" del Politecnico di Torino) che in diretta mondiale ha presentato via Internet la sua creazione più preziosa: quella TUC.technology che si propone come un passepartout da mettere a disposizione delle case automobilistiche che vorranno scommettere sull'automotive del futuro.

I due fondatori sono Ludovico Campana e Sergio Pininfarina (figlio di Andrea e nipote di nonno Sergio) e gli ultimi anni del loro lavoro hanno portato alla realizzazione di un'architettura tecnologica che punta a diventare uno "standard" per ogni auto elettrica del futuro, come fosse il sistema operativo di uno smartphone. Uno scheletro che permette di inserire elementi nell'abitacolo collegandoli con un semplice attacco "plug & play": dai sedili, pensati anche per disabili, fino alle strutture per i neonati (con tanto di dispositivo anti abbandono), fino agli elementi di intrattenimento come schermi lcd e le macchine per fare il caffè espresso. Inserendo l'elemento, in un solo clic si attivano sia il passaggio dei dati che l'alimentazione elettrica.



"Oggi è l'inizio di un nuovo decennio e se pensiamo a dieci anni fa non esistevano le tecnologie che oggi utilizziamo", dice Campana. "L'uomo inventa costantemente tecnologie che possono migliorare la vita delle persone e noi abbiamo voluto fornire un'architettura che permette di personalizzare una vettura in base alle esigenze, modificandole anche di volta in volta a seconda delle necessità". Tante le aziende che hanno deciso di accettare la sfida accanto alla torinese Tuc, realizzando elementi e dispositivi pensati apposta per questa tecnologia: da Chicco a Lacazza, da Bosch a Rds e così via. Fino a Intel, Cisco e Tim.

Il sipario si è sollevato sulla sua versione "pre-industrializzata" e - per l'occasione - implementata su una piattaforma elettrica griffata Volkswagen, ma il concetto di fondo che accompagna TUC.technology è proprio la possibilità di potersi adattare a qualunque forma di vettura che una casa produttrice vorrà realizzare e mettere sul mercato. "Tuc è una tecnologia compatibile con ogni telaio elettrico - sottolinea Pininfarina - e dunque è pronta per il mercato".

TUC.technology, è una società fondata e guidata da Ludovico Campana (Co-fondatore, Amministratore ed inventore di TUC) e Sergio Pininfarina (Co-fondatore, Amministratore e Business Director). In soli tre anni di attività è riuscita a conquistare la ribalta con il brevetto internazionale di invenzione industriale TUC. E' stata esposta al CES di Las Vegas nel padiglione Italia su invito del ministero dello sviluppo economico e nel 2019 è stata selezionata da Wired come startup da tenere sotto controllo e riconosciuta come una delle migliori 10 migliori startup italiane che innovano la mobilità. Inoltre, il prototipo TUC 1.0, è stato esposto al Museo Nazionale Dell’Automobile di Torino come simbolo della ridefinizione di veicolo.