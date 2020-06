Ricca: “Adesivi in giro per Torino con Polizia Locale impiccata: azione vergognosa"

Adesivi in giro per Torino che ritraggono agenti della Polizia Municipale impiccati, con sotto la didascalia “1312”, acronimo dell’insulto ACAB (All cops are bastards). A denunciare l’accaduto è l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, che aggiunge: "questi gesti vergognosi sono da condannare con forza e da perseguire”.

“Mi auguro che i produttori di questo materiale ingiurioso nei confronti degli uomini in divisa vengano individuati e denunciati. Non possiamo tollerare odio e violenza contro le forze dell’ordine” conclude l’esponente della Lega.