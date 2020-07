A Torino adesivi con agenti municipale impiccati, Appendino: "Vergognosi"

“I manifesti apparsi a Torino, contro la nostra Polizia Municipale, sono vergognosi”. E’ questa la condanna, espressa via Twitter, dalla sindaca Chiara Appendino sugli adesivi affissi per le strade dove sono ritratti degli agenti impiccati. Sotto l’immagine la didascalia “1312”, acronimo dell’insulto ACAB (All cops are bastards).

“Tutta la mia vicinanza – ha proseguito la prima cittadina – a chi lavora ogni giorno per noi e per il rispetto delle regole”.

A denunciare l’attacco ieri era stato l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, che aveva poi aggiunto: "mi auguro che i produttori di questo materiale ingiurioso nei confronti degli uomini in divisa vengano individuati e denunciati. Non possiamo tollerare odio e violenza contro le forze dell’ordine”.