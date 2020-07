AFC Torino chiude il 2019 con utile di 4 mln: un milione alla Città per l'emergenza Covid

AFC Torino, la partecipata che gestisce i cimiteri comunali, chiude il 2019 con utile di quasi 4 milioni di euro. Ben due milioni e 900 mila euro in più rispetto al 2018.

Un “risultato di natura eccezionale” determinato, come spiega il presidente Roberto Tricarico, da una rivalutazione del fondo di accantonamento per la manutenzione di loculi e cellette. “Quest’ultimo – chiarisce – non è obbligatorio. Quest’anno, per la prima volta, abbiamo acquisito una perizia del Politecnico di Torino, che ha stabilito il valore esatto degli interventi sui manufatti per il periodo in cui ospitano i defunti”. “Dai dati – prosegue – è emerso che l’accontamento dei fondi per questi lavori -messi a bilancio negli anni precedenti - era superiore alle stime, che sono comunque prudenziali”.

Afc ha quindi rivalutato questo capitolo del bilancio, ritrovandosi “svincolati” così oltre 2 milioni e 700 mila euro. Soldi che in parte rimarranno nelle casse delle partecipata, mentre un milione verrà destinato al Comune di Torino.

La proposta iniziale era di dare alla Città 100 mila euro, ma durante l’assemblea si è deciso di aumentare di 900 mila euro la quota facendo presente che “ La situazione economico- finanziaria della Città impone che essa tenga conto delle emergenze dell’ultimo periodo, non prevedibili in alcun modo e relative, in particolare, ai soggetti maggiormente vulnerabili e che hanno subito, in misura maggiore, le conseguenze di questa crisi. È per questo motivo che, pur concordando con il rinvio a riserva della parte prevalente dell’utile, si ritiene necessario che quanto meno una parte minore, che si ritiene ragionevole esprimere in Euro 1.000.000, possa essere deliberata in distribuzione al Socio".