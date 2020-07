Confesercenti, Gianni Nettis è il nuovo vicepresidente vicario. Sostituisce Alberetto

“Assumo l’incarico - ha detto subito dopo l’elezione - in un momento particolarmente delicato per il mondo del commercio, messo ancora più in difficoltà dall’emergenza Covid. Per questo Confesercenti dovrà, ancora più di prima, essere la casa comune dei commercianti, dove essi possano trovare ascolto, sostegno, rappresentanza e servizi di qualità. L’obiettivo è quello di aiutare le imprese a superare questo passaggio e far sì che negozi e mercati continuino a svolgere il loro insostituibile ruolo non solo economico, ma anche di presidio di socialità e di sicurezza nelle vie e nei quartieri”.