Aprono gli oratori estivi, Cirio e Nosiglia: "Giocate con amicizia e solidarietà" [FOTO E VIDEO]

Un'apertura simbolica di tutte le attività estive delle parrocchie, quella ospitata oggi dall’oratorio Maria Regina della Pace, in corso Giulio Cesare 80. Bambini e ragazzi, guidati dagli animatori, hanno accolto il saluto dell'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, sulle note dell'inno "Vicini di cuore", scelto dall'oratorio come messaggio veicolare di questa delicata fase post pandemia. Con loro gli assessori alle Politiche sociali Chiara Caucino, e ai rapporti con il Consiglio regionale Maurizio Marrone.

"In oratorio ad Alba ci andavamo tre volte a settimana - ha ricordato il governatore del Piemonte -. Siamo fortunati per questa opportunità e dobbiamo ringraziare chi ha permesso una riapertura totale nell'intera regione. Ricordiamoci che la politica ci aiuta se la si fa tra la gente, stando in mezzo alle persone e non nei palazzi. Può aiutare se non è superba, dobbiamo sempre fare il nostro dovere di buoni cittadini. Non sempre si riesce, ma l'importante è l'impegno".

"Andavo in un oratorio in Liguria eccezionale, me lo ricordo ancora - ha aggiunto Nosiglia sollecitato dai ragazzi -. Da piccolo volevo fare il macchinista che aiutava gli operai ad andare a lavorare. Poi ho pensato che fare il prete fosse un mestiere altrettanto utile".

"Ringrazio tanto gli animatori per il loro impegno - ha aggiunto -. Ciò che insegnate ai più piccoli fatelo soprattutto per voi stessi, per far crescere il senso profondo di amicizia, solidarietà e condivisione. Per far maturare in voi una mentalità sempre più aperta all'accoglienza".

Poi, un augurio dalle istituzioni ai più giovani per l'estate: "Giocate tantissimo, è bello e fa bene a tutti", hanno detto Cirio e Caucino. L'assessore ha anche sottolineato il valore dell'energia "straordinariamente felice che si crea tra tutti i giovani negli oratori, il nostro futuro e il nostro presente".

La cerimonia si è chiusa in un momento di preghiera dove i bambini hanno espresso le loro intenzioni, con la benedizione finale dell'arcivescovo.